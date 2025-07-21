Ночью армия РФ ударила ракетами и дронами: Клименко назвал цели россиян

© Associated Press

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В ночь на понедельник, 21 июля, российская армия массированно атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Больше всего пострадали Киев, Ивано-Франковская и Харьковская области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Террор гражданских продолжается: Россия массированно била в течение ночи по жилищной, образовательной, транспортной инфраструктуре", - подчеркнул глава МВД.

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По его словам, в результате российских обстрелов на территории страны возникло 15 пожаров - 13 ликвидировано, продолжается тушение еще двух.

К ликвидационным последствиям ударов привлечены более 500 специалистов ГСЧС и 150 единиц специализированной техники. Кроме того, более 300 полицейских трудятся на местах обстрелов.

Напомним, ночью враг запустил по Украине 450 дронов и ракет. В частности, россияне нанесли удары пятью аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал". Силы ПВО сбили часть целей, но зафиксировано и попадание 23 беспилотников в трех локациях.

Ночью соседняя Польша подняла авиацию из-за массированных ударов Российской Федерации по Украине. Ночью наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли высокого уровня готовности. Военные отмечают, что все эти меры направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной.

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Дата публикации 07:10, 25.06.25 Количество просмотров 188 Выжить возможно! Что делать, если оказались под завалами?