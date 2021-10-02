Ночью будут заморозки, а днем тепло и солнечно: прогноз погоды на воскресенье, 3 октября

В низинах ожидается туман.
В воскресенье, 3 октября, в Украине днем будет солнечно и тепло. Однако ночью местами будут заморозки.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
"Антициклон нам обеспечит превосходное осенье, но солнечное воскресенье. Переменная облачность. Без осадков. На западе, севере страны, а также возле водоемов и в низинах туман", — говорится в сообщении.
Температура ночью 1-6 градусов тепла, на юге — до 9 градусов. В Украине, кроме крайнего запада и юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса.
Температура днем 12-17 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 20 градусов.
В Киевской области — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, особенно в районах вблизи Днепра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температур ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. Температура днем 12-17 градусов тепла.
В Киеве 3 октября температура ночью 3-5 градусов тепла, днем около 15 градусов.