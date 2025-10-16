Ночью десятки ракет и сотни "Шахедов" атаковали газовую инфраструктуру: "Нефтегаз" о мощном ударе РФ

Нефтегаз. / © УНИАН

Ночью против 16 октября российская армия вновь совершила масштабную комбинированную атаку на объекты Группы НАК "Нафтогаз". В нескольких областях есть разрушения. На объектах травмированы по меньшей мере четверо работников.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Десятки ракет (в частности, баллистических) и сотни дронов-"Шахедов" ударили по гражданским объектам, которые снабжают украинцев газом и теплом", - проинформировали в компании.

Из-за мощных обстрелов произошли разрушения сразу в нескольких областях. Часть критических объектов временно остановлена. В "Нафтогазе" отмечают, что такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта.

"Обращаюсь ко всем - по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По данным компании, агрессорка Россия в шестой раз с начала октября этого года массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины.

Напомним, ночью россияне ударили об энергообъекте ДТЭК "Нафтогаз" в Полтавской области. Из-за атаки была остановлена работа газодобычи. По данным местных властей, часть региона осталась без газоснабжения. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.