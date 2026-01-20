- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1040
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью Днепр оказался под ударом армии РФ: власти сообщили о последствиях
Ночью в небе над Днепропетровщиной были сбиты 40 российских дронов.
Ночью на вторник, 20 января, российская армия атаковала Днепр. Тревога в городе длится более десяти часов — с 21:19.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По словам чиновника, в результате российской атаки возник пожар. Повреждены предприятие и многоэтажка, а также не менее пяти автомобилей.
Руководитель ОВА подчеркнул, что у пострадавших две женщины — 76 и 67 лет. Оба находятся на амбулаторном лечении.
Отметим, в эту ночь силы ПВО сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.
Как сообщалось, этой ночью Россия в очередной раз ударила по Украине. В частности, оккупанты атаковали беспилотниками и нанесли ракетные удары.