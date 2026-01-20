Ночью Днепр оказался под ударом армии РФ: власти сообщили о последствиях

Спасатели. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью на вторник, 20 января, российская армия атаковала Днепр. Тревога в городе длится более десяти часов — с 21:19.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По словам чиновника, в результате российской атаки возник пожар. Повреждены предприятие и многоэтажка, а также не менее пяти автомобилей.

Руководитель ОВА подчеркнул, что у пострадавших две женщины — 76 и 67 лет. Оба находятся на амбулаторном лечении.

Отметим, в эту ночь силы ПВО сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.

Как сообщалось, этой ночью Россия в очередной раз ударила по Украине. В частности, оккупанты атаковали беспилотниками и нанесли ракетные удары.