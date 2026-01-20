ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1040
Время на прочтение
1 мин

Ночью Днепр оказался под ударом армии РФ: власти сообщили о последствиях

Ночью в небе над Днепропетровщиной были сбиты 40 российских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью на вторник, 20 января, российская армия атаковала Днепр. Тревога в городе длится более десяти часов — с 21:19.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По словам чиновника, в результате российской атаки возник пожар. Повреждены предприятие и многоэтажка, а также не менее пяти автомобилей.

Руководитель ОВА подчеркнул, что у пострадавших две женщины — 76 и 67 лет. Оба находятся на амбулаторном лечении.

Отметим, в эту ночь силы ПВО сбили на Днепропетровщине 40 беспилотников.

Как сообщалось, этой ночью Россия в очередной раз ударила по Украине. В частности, оккупанты атаковали беспилотниками и нанесли ракетные удары.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1040
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie