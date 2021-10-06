Ночью до 1° мороза, а днем порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на четверг, 7 октября

Синоптики прогнозируют также небольшую облачность.
В четверг, 7 октября, в Украине днем будет сухая, но местами ветреная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в большинстве западных и юго-восточных областей ожидаются сильные порывы ветра — до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Однако осадков не предвидится. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла, на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.
В Киеве 7 октября также будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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