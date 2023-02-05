Ночью до минус 8 и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 6 февраля

В понедельник в большинстве городов Украины будет минусовая температура.
В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8℃ мороза, днем – до 5℃ мороза.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.
На дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-8℃ мороза, днем 0-5℃ мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.
Погода в Киеве и области
В Киеве ночью 4-6℃, днем – 1-3℃ мороза.
В Киевской области в понедельник будет облачно, временами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.
Ветер северный 7-12 м/с. Температура 3-8℃, днем – 0-5℃ мороза.
Напомним, в Украину вернулись снег и морозы до -16° – прогноз погоды на 5 февраля.
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