Ночью до минус 8 и гололедица на дорогах: прогноз погоды на 6 февраля

В понедельник в большинстве городов Украины будет минусовая температура.

В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8℃ мороза, днем – до 5℃ мороза.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-8℃ мороза, днем 0-5℃ мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Погода в Киеве и области

В Киеве ночью 4-6℃, днем – 1-3℃ мороза.

В Киевской области в понедельник будет облачно, временами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер северный 7-12 м/с. Температура 3-8℃, днем – 0-5℃ мороза.

Напомним, в Украину вернулись снег и морозы до -16° – прогноз погоды на 5 февраля.

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