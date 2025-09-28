Ночью Хмельницкую область разрывали взрывы

В Хмельницкой области было неспокойно / © Associated Press

Сегодня, 28 сентября, во время воздушной тревоги на Хмельнитчине раздавались взрывы.

О первых деталях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«Во время ночных атак работали Силы ПВО. Есть сбитие враждебных целей. Подробная информация — впоследствии. Предварительно: без пострадавших и разрушений», — сказал он.

Напомним, россияне атаковали Киевскую область. К сожалению, в области есть пострадавшие.

Тем временем в Киеве выросло количество пострадавших из-за вражеской атаки — по последним данным, пять человек.