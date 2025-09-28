- Дата публикации
Ночью Хмельницкую область разрывали взрывы
Россияне атаковали Хмельницкую область. Местные власти пока не предоставляют деталей, но уверяют, что жертв и пострадавших нет.
Сегодня, 28 сентября, во время воздушной тревоги на Хмельнитчине раздавались взрывы.
О первых деталях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
«Во время ночных атак работали Силы ПВО. Есть сбитие враждебных целей. Подробная информация — впоследствии. Предварительно: без пострадавших и разрушений», — сказал он.
Напомним, россияне атаковали Киевскую область. К сожалению, в области есть пострадавшие.
Тем временем в Киеве выросло количество пострадавших из-за вражеской атаки — по последним данным, пять человек.