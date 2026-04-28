Ночью и утром РФ атаковала большой город: произошли «прилеты», есть жертвы
Российские беспилотники ночью и утром атаковали в Кривом Роге объекты инфраструктуры.
Ночью и с утра 28 апреля российская армия атаковала беспилотниками Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе произошел «прилет», есть жертвы.
Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.
«Еще один вражеский удар по объекту инфраструктуры. Сейчас, к сожалению, один человек погиб, один ранен», — подчеркнул чиновник.
Что известно о жертвах атаки
Впоследствии глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что по Кривому Рогу россияне нанесли несколько ударов. Один человек погиб, а пять человек получили ранения
«Погиб 40-летний мужчина. Пятеро мужчин — 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения», — подчеркнул он.
Ночная атака на Кривой Рог
С полуночи в Кривом Роге несколько раз объявляли воздушную тревогу. Военные предупреждали об угрозе беспилотников и ночью, и в течение утра.
По данным властей, в результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, но обошлось без травмированных и погибших местных жителей.
Кроме того, в Криворожском районе враг атаковал Зеленодольскую громаду.
Как сообщалось, утром россияне атаковали Запорожье. Областной центр потряс сильные взрывы. В результате российской атаки ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Травмированные находятся в состоянии средней тяжести.