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- Украина
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Ночью и утром РФ атаковала Хмельницкую область дронами и ракетами: какие последствия
На Хмельнитчине ночью и утром работала ПВО по российским дронам и ракетам.
Сегодня, 27 июня, российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками "Shahed", а также нанесли ракетные удары. В регионе сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщил глава областной военной администрации.
"Сегодня ночью и утром, во время сигналов "Воздушная тревога" силами ПВО были уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр" и 22 вражеских БПЛА типа Shahed", - подчеркнул чиновник.
По его словам, в результате атаки повреждено ограждение частного жилого дома и автомобиль. Информация уточняется, добавили в ОВА.
Напомним, в Хмельницкой области дважды объявляли тревогу. Первая – длилась почти пять часов: от 00:59 до 05:52. Российские захватчики ударили ракетами «Кинжал». По информации мониторингов, под атакой находился Староконстантинов.
Кроме того, ночью военные предупреждали об угрозе беспилотников. Также ночью город атаковали ракеты "Калибр".
Во время утренней воздушной тревоги (07:11 - 07:34) в Хмельницкой области снова раздавались взрывы. Тогда российский БПЛА зафиксировали на севере региона.