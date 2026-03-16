Украина
136
2 мин

Ночью и утром Россия атаковала Украину более 200 дрономи: сколько целей уничтожило ПВО

В ночь на 16 марта и утром армия РФ совершила масштабную атаку беспилотниками по территории Украины.

Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © ТСН

Ночью и утром 16 марта Россия выпустила по Украине 211 ударных беспилотников. Основные направления ударов пришлись на Одесскую, Запорожскую и Киевскую области. Силами ПВО уничтожены 194 вражеских беспилотника.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Нетипичная утренняя атака БпЛА

По данным военных, атака продолжалась с 18:00 15 марта. Российские войска запускали беспилотники по направлениям Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Крыма — района Гвардейского. Более сотни дронов составляли ударные беспилотники типа Shahed.

Особенностью этого обстрела стала нетипичная утренняя атака. Так, противник применил ударные дроны разных типов в направлении Киевской области.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным на 11:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 194 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА в десяти локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов на 11 локациях.

В ПС подчеркнули, что в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Утренняя атака на Киев — что известно

Ранее мы писали, что в Киеве с утра 14 марта объявили воздушную тревогу. Киевлян и гостей столицы призвали позаботиться о собственной безопасности и следить за сообщениями.

Впоследствии стало известно, что в Киеве с утра 16 марта прозвучала серия взрывов. ПВО работала по враждебным целям. Речь шла о БпЛА вблизи столицы, а позже Киев оказался под угрозой ракетного удара — скоростная цель направлялась с Черниговщины на Киевщину. Впоследствии стало известно о первых последствиях в Киеве. Да, в самом центре столицы рухнули обломки БпЛА. К счастью, без пожара и пострадавших нет.

