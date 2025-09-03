Ночью и утром россияне атаковали Хмельницкую область: власти сообщили о последствиях

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью и с утра 3 сентября Хмельницкую область атаковали российские ракеты и дроны. В регионе сработали силы ПВО. Есть ущерб воздушным целям, но есть и повреждение.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Область сегодня была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром. Работали силы ПВО. Информация о травмированных или погибших пока не поступала", - подчеркнул он.

Реклама

В настоящее время известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждены троллейбусы, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

В горсовете добавили , что из-за последствий в Хмельницком общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров с отклонениями в графиках движения и в меньшем количестве подвижного состава.

Напомним, ночью в соседней Ровенской области произошли взрывы. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить враждебные цели. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также россияне ударили беспилотниками по Луцку. Из-за ночной атаки произошло разрушение гражданской инфраструктуры. Возникли пожары. К утру спасателям удалось их ликвидировать.

Реклама