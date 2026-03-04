ТСН в социальных сетях

Украина
4709
Ночью и утром россияне атаковали крупный областной центр: власти сообщили о последствиях

Кроме Сум, россияне атаковали населённые пункты в области. Погиб человек.

Елена Капник
Сумы.

Сумы. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью на среду, 4 марта, российская армия атаковала Сумы. Произошло попадание в Ковпаковском районе города. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В результате российских обстрелов повреждены оконные блоки жилой многоэтажки, а также автомагазин.

Уже с утра в Сумах снова раздались взрывы. По данным властей, в одном из микрорайонов произошел удар по нежилому зданию. Возникло возгорание. Сейчас специалисты ликвидируют последствия прилета.

Обстрелы Сумской области

По данным полиции, российские войска совершили 60 обстрелов территории Сумской области. Оккупанты применили управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию, минометы и т.д. Под огнем оказались 30 населённых пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

В Эсманской общине погиб 48-летний житель. В Сумской городской общине ранения получил 37-летний мужчина.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Украину беспилотниками. Кроме Сумщины под прицелом были Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

