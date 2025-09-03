- Дата публикации
Ночью Львов атаковали "Шахеды": что известно о последствиях (фото)
Этой ночью россияне запустил в направлении Львова около 15 беспилотников.
Ночью в среду, 3 сентября, россияне атаковали Львов беспилотниками "Шахед". Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Этой ночью враг атаковал Львов боевыми беспилотниками. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - подчеркнул чиновник.
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил , что предварительно враг запустил в направлении города около 15 беспилотников.
"Никто не пострадал. Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидирован. Районные администрации дополнительно обследуют город", - добавил он.
Напомним, соседняя Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину. Отмечается, что Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по целям, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства командование ВС Республики Польша запустило все необходимые процедуры.