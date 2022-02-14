Ночью мороз, днем до 8° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 15 февраля

Завтра будет переменная облачность.
Во вторник, 15 февраля, в Украине будет сухо и днем достаточно тепло.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в северо-восточной части и в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве 15 февраля также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 4-6° тепла.
Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.
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