Ночью - мороз, днем - порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 марта

Завтра ожидается переменная облачность.

В четверг, 24 марта, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, лишь днем в северных, северо-восточных и местами в центральных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных и местами в Одесской областях 3-8° мороза, днем 7-12° тепла, в Закарпатье и Одесской области местами 13-18° тепла, в северных областях 5-10° тепла.

Более того, 24 марта в западных и северных областях из-за порывов ветра до 15-20 м/с объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве 24 марта ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 24-25 марта в Украине предполагается более холодная воздушная масса, возможны осадки, возможен даже мокрый снег. В субботу потепление возобновится, добавляет Диденко. В воскресенье в Украине снова похолодает – днем ориентировочно до +2+8 градусов. В понедельник, 28 марта, снова потепление.

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