Ночью — мороз, днем — солнце: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 13 февраля

Завтра утром некоторые регионы укроют туман.
В воскресенье, 13 февраля, в Украине будет сухо и преимущественно солнечно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в воскресенье, 13 февраля, в стране будет без осадков. В южной части и в центральных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах и на северо-востоке страны 10-15° мороза, днем 2-7° тепла, в Прикарпатье до 10°.
В Киеве 13 февраля также будет сухо. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 5-7° тепла.
Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.
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