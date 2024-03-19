Ночью мороз и мокрый снег, а местами— до +12°: погода на 20 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 20 марта.

В Украине в среду, 20 марта, облачно с прояснениями. В большинстве районов восточных областей – дождь, ночью с мокрым снегом.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На Киевщине и Житомирщине ночью без существенных осадков.

В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, в юго-восточной части и Закарпатье 7-12°.

В Карпатах снег, температура ночью 1-6° градусов мороза, днем около 0° градусов.

Погода в Киеве и области

В Киевской области – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет весна.

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