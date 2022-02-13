Ночью морозы, а днем оттепель и солнечно: прогноз погоды на понедельник, 14 февраля

Ночью морозы, а днем оттепель и солнечно: прогноз погоды на понедельник, 14 февраля

Осадков в Украине не ожидается.

В понедельник, 14 февраля, в Украине будет солнечно, малооблачно и без осадков. Ночью – морозы, днем – плюсовая температура.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В северо-восточной части на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, в Карпатах 9-14 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В Киевской области без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла. В Киеве ночью 2-4 градуса мороза, днем 4-6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля 2022 года / Укргидрометцентр

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