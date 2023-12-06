Ночью на Хмельнитчине сработало ПВО: что известно об атаке дронов

Информации о разрушении нет.

Ночью в среду, 6 декабря, в Хмельницкой области были слышны взрывы — во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Воздушная тревога в Хмельницкой области длилась более двух часов: с 23:09 5 декабря до 01:42 6 декабря. Была угроза ударов БпЛА. В области произошли взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет", — говорится в сообщении чиновника.

Как сообщалось, поздно вечером 5 декабря в ряде областей была объявлена воздушная тревога. ПС предупреждали об угрозе дронов. В частности , в Одессе раздались звуки взрывов. ПВО работала в Хмельницкой области.

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