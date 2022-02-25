Ночью на подступах к Херсону велись бои: в городе слышали звук авиации

Ночью на подступах к Херсону велись бои: в городе слышали звук авиации

Горожане слышали звуки авиации.

Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра", — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как сообщают херсонцы, после 22:00 часов в разных частях города был слышен звук авиации, люди видели самолеты. Также в центре города загорелось недостроенное здание на Центральном рынке.