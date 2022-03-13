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Ночью оккупанты нанесли авиаудары по трем селам на Житомирщине

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Ночью оккупанты нанесли авиаудары по трем селам на Житомирщине

По предварительным данным, жертв среди населения нет.

Ночью под авиаудары российских захватчиков попали три села Житомирской области.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"Ночью 12 марта в полицию поступило сообщение об авиаударах, совершенных по селам Будо Воробьи и Старые Воробьи Малинской громады. В результате взрывов разрушены и повреждены дома. По имеющейся информации, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.

Также около 4 часов того же дня в с. Морозовцы Коростенского района нанесли авиаудары, в результате чего разрушены несколько жилых домов и почти все другие здания села остались без крыш и окон. Предварительно, без человеческих жертв.

Жители пгт Червоного Бердичевского района сообщили полиции о том, что на расстоянии около 2 км от крайнего дома поселка обнаружены следы взрыва неизвестного боеприпаса глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.

Полицейские зафиксировали обстоятельства и последствия этих событий и оказывают необходимую помощь местным жителям.

Напомним, 13 марта снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.

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