"Ночью оккупанты нанесли один из самых массированных обстрелов Харькова": Синегубов рассказал о разрушениях

Оккупанты нанесли масштабный удар по Харькову. За минувшие сутки в городе пострадали 9 человек, из них 75-летняя женщина от травм скончалась.

В понедельник вечером, 15 августа, российские войска обстреляли Киевский район Харькова из реактивной системы залпового огня. Кроме этого, в ночь на 16 августа, захватчики с территории российского Белгорода не менее 7 раз выпустили ракеты в направлении Харькова, удары зафиксировали в пяти районах.

Об этом сегодня утром, 16 августа, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Пострадали частные дома, были попадания в дорожное покрытие", — сообщил он.



Кроме этого, по его словам, около 02:30 Штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова.

"Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах. Часть ракет попала на открытых территориях, поэтому пожар не вспыхнул. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов", — проинформировал Синегубов.

Также он добавил, что за прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате чего оккупанты повредили частные жилые дома, хозяйственные постройки.

"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет, к сожалению, от полученных ранений она умерла", — отметил руководитель Харьковщины.



Синегубов добавил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии.

"Наши защитники отвечают огнем и наносят врагу потери в живой силе и технике. Враг попытался прорвать оборону наших войск на направлении Казачья Лопань — Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад", — резюмировал он.

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