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Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены многоэтажки

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Фото: Анатолий Куртев. / ©
Фото: Анатолий Куртев. / ©
Фото: Анатолий Куртев. / ©
Фото: Анатолий Куртев. / ©

Ночью российские оккупанты ракетами обстреляли Запорожье.

Ракеты попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района, а также недалеко от Коммунарского. В результате ночного вражеского удара по областному центру повреждена гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате ночного ракетного удара пострадавших мирных жителей нет.

К утру 24 августа известно о шести пострадавших многоквартирных домах. В них вылетели стекла, а также разрушенные оконные рамы. На месте уже работают коммунальные службы.

"Если у вас есть информация о дополнительных поврежденных зданиях, сообщайте об этом на "15-80", — подчеркнул Куртев.

Как сообщалось, начались 182 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили вражеские атаки на 4-х направлениях в Донецкой области, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 августа.

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