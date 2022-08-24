Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены многоэтажки

Ночью российские оккупанты ракетами обстреляли Запорожье.
Ракеты попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района, а также недалеко от Коммунарского. В результате ночного вражеского удара по областному центру повреждена гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, в результате ночного ракетного удара пострадавших мирных жителей нет.
К утру 24 августа известно о шести пострадавших многоквартирных домах. В них вылетели стекла, а также разрушенные оконные рамы. На месте уже работают коммунальные службы.
"Если у вас есть информация о дополнительных поврежденных зданиях, сообщайте об этом на "15-80", — подчеркнул Куртев.
Как сообщалось, начались 182 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили вражеские атаки на 4-х направлениях в Донецкой области, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 августа.
Читайте также:
- Чтобы оправдать атаки в Украине 24 августа: в ISW называют инсценировкой "удар" по "администрации" Пушилина
- ВСУ отразили вражеские атаки на 4-х направлениях в Донецкой области: утреннее возведение Генштаба ВСУ по состоянию на 24 августа
- Что будет на фронте с приходом зимы, будет ли выгодно Путину "замораживание" войны: Жданов объяснил нюансы