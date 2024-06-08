Ночью оккупанты ударили об Украине: сколько ракет и дронов сбила ПВО

Этой ночью плодотворно работали защитники неба в нескольких регионах.

В ночь на субботу, 8 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Украине и атаковали 13 беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили 9 БпЛА и одну Х-59.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил сбиты девять "Шахедов" и одна КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей", — сообщил Олещук.

Россияне атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области РФ, а пуски дронов — из районов российского Курска и мыса Чауда (Крым).

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предупредил об опасности и назвал цели россиян. В частности, он считает, что у российской армии есть возможность устраивать до десяти таких комбинированных ударов по Украине в месяц.

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