Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где были слышны взрывы

Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где были слышны взрывы

Работала украинская ПВО / Фото: ТСН.ua

В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 15 августа 2024 года в Украине кружили вражеские беспилотники.

Против них сработало украинское ПВО.

Однако в некоторых регионах раздались взрывы:

  • Запорожье

  • Черкассы/р-н

  • Херсон/р-н

  • Кировоградщина

  • Черкасщина

  • Белая Церковь/рн

  • Харковщина

  • Полтова/р-н

Ранее ТСН.ua рассказывал о тяжелой ситуации на Покровском направлении: есть ли угроза окружений и как поможет прорыв на Курск.

Читайте также:

Дроны уже там, ждут ракеты! Украина отрабатывает по аэродромам РФ

Дроны уже там, ждут ракеты! Украина отрабатывает по аэродромам РФ

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация