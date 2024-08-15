Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где были слышны взрывы

В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 15 августа 2024 года в Украине кружили вражеские беспилотники.
Против них сработало украинское ПВО.
Однако в некоторых регионах раздались взрывы:
- Запорожье
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Черкассы/р-н
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Херсон/р-н
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Кировоградщина
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Черкасщина
-
Белая Церковь/рн
-
Харковщина
-
Полтова/р-н
Ранее ТСН.ua рассказывал о тяжелой ситуации на Покровском направлении: есть ли угроза окружений и как поможет прорыв на Курск.
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