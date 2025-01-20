Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

В ночь на 20 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Черниговщина, Черкасщина;

Николаевщина;

Шостка/р-н (Сyмщина);

Бершадь (Винниччина);

Чернигов;

Нежин/р-н (Черниговщина);

Киевщина;

Хмельницкая область;

Днепропетровщина;

Пирятин (Полтавщина);

Белая Церковь/р-н (Киев).

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Напомним, что ранее дроны атаковали аэродром в Рязанской области РФ.

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