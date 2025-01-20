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Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Вражеские беспилотники докучали украинцам. / Фото: скриншот с видео

Дроны угрожали украинцам.

В ночь на 20 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Черниговщина, Черкасщина;

  • Николаевщина;

  • Шостка/р-н (Сyмщина);

  • Бершадь (Винниччина);

  • Чернигов;

  • Нежин/р-н (Черниговщина);

  • Киевщина;

  • Хмельницкая область;

  • Днепропетровщина;

  • Пирятин (Полтавщина);

  • Белая Церковь/р-н (Киев).

Напомним, что ранее дроны атаковали аэродром в Рязанской области РФ.

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