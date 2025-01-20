Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Дроны угрожали украинцам.
В ночь на 20 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Черниговщина, Черкасщина;
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Николаевщина;
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Шостка/р-н (Сyмщина);
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Бершадь (Винниччина);
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Чернигов;
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Нежин/р-н (Черниговщина);
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Киевщина;
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Хмельницкая область;
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Днепропетровщина;
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Пирятин (Полтавщина);
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Белая Церковь/р-н (Киев).
Напомним, что ранее дроны атаковали аэродром в Рязанской области РФ.
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