Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

В ночь на 1 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Одесса;

Николаевщина;

Павлоград/р-н;

Харьковщина;

Киев;

Ахтырка (Сyмщина);

Черкасщина;

Сyмщина;

Запорожье;

Златополь (Харьковщина);

Чернигов/р-н;

Днепропетровщина;

Житомир/р-н.

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Напомним, что из-за вражеского удара обесточены более 400 абонентов.

Ранее сообщалось, что враг нанес более 10 ударов по Запорожью.

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