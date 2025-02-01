Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Дроны и ракеты угрожали украинцам.
В ночь на 1 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
- Одесса;
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Николаевщина;
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Павлоград/р-н;
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Харьковщина;
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Киев;
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Ахтырка (Сyмщина);
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Черкасщина;
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Сyмщина;
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Запорожье;
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Златополь (Харьковщина);
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Чернигов/р-н;
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Днепропетровщина;
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Житомир/р-н.
Напомним, что из-за вражеского удара обесточены более 400 абонентов.
Ранее сообщалось, что враг нанес более 10 ударов по Запорожью.
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