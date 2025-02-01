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Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Дроны и ракеты угрожали украинцам.

В ночь на 1 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Одесса;

  • Николаевщина;

  • Павлоград/р-н;

  • Харьковщина;

  • Киев;

  • Ахтырка (Сyмщина);

  • Черкасщина;

  • Сyмщина;

  • Запорожье;

  • Златополь (Харьковщина);

  • Чернигов/р-н;

  • Днепропетровщина;

  • Житомир/р-н.

Напомним, что из-за вражеского удара обесточены более 400 абонентов.

Ранее сообщалось, что враг нанес более 10 ударов по Запорожью.

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