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Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками / Фото: Associated Press

Ночь была неспокойной.

В ночь на 20 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Также некоторые регионы были атакованы баллистикой и КАБами.

Взрывы раздались:

  • Харьков;

  • Киев;

  • Ивано-Франковская;

  • Львов/р-н;

  • Обухов/р-н (Киевщина);

  • Винницкая;

  • Черкащина.

Напомним, что в Кривом Роге — 13 пострадавших в результате удара вражеской баллистики.

Как сообщалось, сегодня, 19 октября, армия РФ атаковала Черкасскую область дронами и ракетами. Есть попадания в регионе и последствия из-за падения обломков. Погибла женщина.

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