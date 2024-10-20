Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

В ночь на 20 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Также некоторые регионы были атакованы баллистикой и КАБами.

Взрывы раздались:

Харьков;

Киев;

Ивано-Франковская;

Львов/р-н;

Обухов/р-н (Киевщина);

Винницкая;

Черкащина.

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Напомним, что в Кривом Роге — 13 пострадавших в результате удара вражеской баллистики.

Как сообщалось, сегодня, 19 октября, армия РФ атаковала Черкасскую область дронами и ракетами. Есть попадания в регионе и последствия из-за падения обломков. Погибла женщина.

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