Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 11 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Ахтырка (Сyмщина);

Лубны/р-н (Полтавщина);

Миргород/р-н (Полтавщина);

Павлоград/р-н;

Черкасщина;

Николаевщина;

Полтовщина;

Черкассы/р-н;

Чернигов/р-н;

Киевщина;

Канев (Черкащина);

Умань (Черкасщина);

Борисполь/р-н (Киевщина);

Бровары/р-н (Киевщина);

Белая Церковь/р-н (Киевщина);

Обухов/р-н (Киевщина);

Суммы – взрывы;

Полтава/р-н;

Харьковщина.

Напомним, что ранее сообщалось, что по Украине летают вражеские беспилотники: была названа траектория движения. Поэтому в большом количестве областей была объявлена воздушная тревога.

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