Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 11 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Ахтырка (Сyмщина);
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Лубны/р-н (Полтавщина);
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Миргород/р-н (Полтавщина);
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Павлоград/р-н;
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Черкасщина;
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Николаевщина;
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Полтовщина;
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Черкассы/р-н;
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Чернигов/р-н;
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Киевщина;
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Канев (Черкащина);
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Умань (Черкасщина);
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Борисполь/р-н (Киевщина);
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Бровары/р-н (Киевщина);
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Белая Церковь/р-н (Киевщина);
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Обухов/р-н (Киевщина);
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Суммы – взрывы;
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Полтава/р-н;
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Харьковщина.
Напомним, что ранее сообщалось, что по Украине летают вражеские беспилотники: была названа траектория движения. Поэтому в большом количестве областей была объявлена воздушная тревога.
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