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Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью по Украине кружили вражеские дроны: где раздались взрывы

Силы ПВО в течение ночи 11 февраля 2025 года защищали украинское небо / Фото: ТСН.ua

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 11 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Ахтырка (Сyмщина);

  • Лубны/р-н (Полтавщина);

  • Миргород/р-н (Полтавщина);

  • Павлоград/р-н;

  • Черкасщина;

  • Николаевщина;

  • Полтовщина;

  • Черкассы/р-н;

  • Чернигов/р-н;

  • Киевщина;

  • Канев (Черкащина);

  • Умань (Черкасщина);

  • Борисполь/р-н (Киевщина);

  • Бровары/р-н (Киевщина);

  • Белая Церковь/р-н (Киевщина);

  • Обухов/р-н (Киевщина);

  • Суммы – взрывы;

  • Полтава/р-н;

  • Харьковщина.

Напомним, что ранее сообщалось, что по Украине летают вражеские беспилотники: была названа траектория движения. Поэтому в большом количестве областей была объявлена воздушная тревога.

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