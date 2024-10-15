Ночью по Украине летали вражеские дроны и ракеты: где прозвучали взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя.

В ночь на 15 октября враг атаковал Украину дронами и ракетами.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, сработала ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Полтавщина;

Николаев ;

; Запорожская область;

Сyмщина;

Черкасская область/Киевская область.

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Напомним, что в Николаеве — 11 пострадавших и одна погибла в результате вражеского удара.

Ранее сообщалось, что после взрывов в городе вспыхнул пожар.

По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.

Между тем, ранее мы сообщали о том, как уберечься жителям Херсонщины от вражеских дронов — читайте в новости.

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