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Ночью по Украине летали вражеские дроны и ракеты: где прозвучали взрывы

Ночью по Украине летали вражеские дроны и ракеты: где прозвучали взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Находитесь в укрытиях до отбоя.

В ночь на 15 октября враг атаковал Украину дронами и ракетами.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, сработала ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Полтавщина;
  • Николаев ;
  • Запорожская область;
  • Сyмщина;
  • Черкасская область/Киевская область.

Напомним, что в Николаеве — 11 пострадавших и одна погибла в результате вражеского удара.

Ранее сообщалось, что после взрывов в городе вспыхнул пожар.

По предварительной информации, город атакован баллистикой С-300.

Между тем, ранее мы сообщали о том, как уберечься жителям Херсонщины от вражеских дронов — читайте в новости.

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