Ночью погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь: что о нем известно

Сергей Бондарь

Реклама

В ночь на субботу, 23 августа, погиб летчик 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь. Это произошло после выполнения боевого задания при заходе на посадку.

В Воздушных силах отметили, что причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

40 бригада тактической авиации «Призрак Киева» сообщила некоторые подробности о Бондаре.

Реклама

Украинский защитник родился в 1979 году в городе Кропивницком, там он жил вместе с семьей: женой, сыном и дочерью.

В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете.

Сергей Бондарь

«С начала полномасштабной агрессии России, не колеблясь, вернулся в военную службу, стал на защиту неба — в 40 БрТА. Возобновил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29. Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям окупантов, их штабам и скоплению техники на разных направлениях фронта», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня в этом году во время отражения российской воздушной атаки погиб пилот F-16 класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

Реклама

12 апреля 2025 года украинские власти сообщили о гибели 26-летнего капитана Павла Иванова. Трагедия произошла при выполнении боевого задания.

Также погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он на F-16 сбивал ракеты, которые Россия запустила при массированных обстрелах.