Ночью похолодает до +7: прогноз погоды в Украине на неделю, 18-24 августа

Рабочая неделя начнется с контрастной погоды / © Pixabay

В Украине в течение недели ожидается жара в юго-восточных регионах и похолодание в западных и северных областях. Местами пройдут дожди, кое-где с грозами. В ряде регионов ожидается ночная прохлада.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 18 августа, дожди, местами в сопровождении грозы ожидаются на Прикарпатье, Буковине, Винницкой области, а также в северо-восточной части страны. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5-10 м/с, днем в Одесской области и местами на востоке Украины может усиливаться до 15-17 м/с.

Ночная температура воздуха +13+18 градусов, в северо-западных областях +8+13 градусов, дневная +21+27 градусов, в Крыму, Приазовье, на Донбассе +30+35 градусов.

Во вторник, 19 августа, малооблачная погода, без осадков ожидается по всей стране из-за влияния области повышенного атмосферного давления. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +8+14 градусов, дневная +22+27 градусов, на юге ночью +13+18 градусов, днем +26+31 градус.

В среду, 20 августа, период устойчивой погоды без осадков продлится по всей стране. Ветер ожидается преимущественно юго-западного направления, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +12+18 градусов, дневная +26+31 градус, на крайнем юге кое-где до +33 градусов.

В четверг, 21 августа, спокойная и сухая погода будет преобладать в большинстве областей страны, дождь в сопровождении грозы, местами возможны сильные ливни, а также шквалы, 15-20 м/с предполагаются днем в западных областях. Ветер ожидается юго-западного направления, 5-10 м/с, в Одесской области днем возможны отдельные порывы, 15-17 м/с. Ночная температура воздуха +13+19 градусов, дневная +28+33 градуса, в центральных и южных областях местами до +34+36 градусов, в западном регионе +23+28 градусов.

В пятницу, 22 августа, из-за влияния фронтального раздела в стране прогнозируются контрастные условия погоды. В западном и северном регионах в течение суток будет облачная, дождливая и прохладная погода. На остальных территориях жарко и сухо. Ветер на Левобережье и в южных регионах юго-западный, 7-12 м/с, в северных и западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха в западных и северных областях +13+18 градусов, дневная +18+23 градуса. В центральных, южных и восточных регионах ночью +16+21 градус, днем +33+38 градусов.

В субботу, 23 августа, дожди с грозами ожидаются в северных, центральных областях, днем также местами на востоке и юге страны. В западном регионе без осадков. Ветер северный/северо-западный, 7-12 м/с, на юге возможны порывы, 15-20 м/с.

Ночная температура воздуха в западных и северных областях +7+12 градусов, на остальных территориях +13+19 градусов, дневная +19+24 градуса, на крайнем востоке и в Приазовье +30+36 градусов.

В воскресенье, 24 августа, сильная и прохладная погода будет наблюдаться по всей территории страны, без осадков под влиянием антициклона. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +21+26 градусов.

