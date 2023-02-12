Ночью "покраснели" несколько украинских областей: не пренебрегайте личной безопасностью

В ночь на 12 февраля 2023 года в Украине была объявлена воздушная тревога.

Сирены раздаются в Харьковской, Луганской, Донецкой и автономной республике Крым.

По предварительным сообщениям, существует угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК на Востоке.

Напомним, что ЗРК С-300 – до 70-100 км по наземным целям от точки запуска, а ОТРК «Искандер» – до 500 км от точки запуска.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите к укрытию! Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

По предварительной информации, взрывы прогремели в Краматорске. Информация проверяется и уточняется.

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