Ночью произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС: какие последствия атаки дронами

Кроме того, повреждены линии электросети.

В результате ночного удара беспилотниками российской армии по Хмельнитчине, недалеко от местной АЭС, взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Ночью враг нанес удар по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах", — говорится в сообщении.

Кроме того, произошло отключение света из-за повреждения линий электросети. Так, обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин.

Специалисты отмечают, что восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения.

Напомним, ночью против 25 октября во время воздушной тревоги Хмельнитчину атаковали дроны. Силы ПВО сбили все летящие на регион воздушные цели. Впрочем, обломки нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. В частности, повреждено более 20 зданий.

Первоначально сообщалось о 16 травмированных. Впрочем, стало известно, что количество пострадавших выросло. Сейчас в медучреждениях с разной степенью повреждений находится 20 человек.

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