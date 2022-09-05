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Ночью раздались взрывы в Запорожье и Харьковской области

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Ночью раздались взрывы в Запорожье и Харьковской области

Фото: pixabay.com

Пока детали этих сообщений не разглашаются.

В ночь на 5 сентября 2022 в социальных сетях появилась информация о "прилетах" в Запорожье и Харьковщине, вероятно, за пределами города.

Предварительно сообщается о работе ПВО.

Несколько раз за ночь на этих территориях была объявлена воздушная тревога. Речь шла о ракетной опасности.

Поэтому во время воздушной тревоги следует немедленно следовать в укрытие.

Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

Ожидаем официальных сообщений. Информация уточняется.

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