Ночью раздались взрывы в Запорожье и Харьковской области

Пока детали этих сообщений не разглашаются.

В ночь на 5 сентября 2022 в социальных сетях появилась информация о "прилетах" в Запорожье и Харьковщине, вероятно, за пределами города.

Предварительно сообщается о работе ПВО.

Несколько раз за ночь на этих территориях была объявлена воздушная тревога. Речь шла о ракетной опасности.

Поэтому во время воздушной тревоги следует немедленно следовать в укрытие.

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Берегите себя!

Следите за сообщениями от местных властей!

Ожидаем официальных сообщений. Информация уточняется.

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