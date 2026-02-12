Ночью РФ атаковала большой областной центр: травмированы дети, есть разрушения (фото)

Атака. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью против 12 февраля российская армия массированно атаковала Днепр. В результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. Травмы получили маленькие дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке

По данным ОВА, в одном из районов города повреждены частные дома и автомобили. Также под прицелом находился и инфраструктурный объект. Случилось несколько возгораний.

В городе получили ранения четыре человека. В частности, дети. Это младенец и 4-летняя девочка.

«Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть», — подчеркнул чиновник.

Фото последствий

В результате атаки войск РФ повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города / © Днепропетровская ОГА

Удар по Днепру

Атака на Днепр началась еще накануне вечером. Воздушная тревога продолжалась с 21:38 до 04:53. Русские атаковали город баллистическими ракетами и дронами. Произошла серия мощных взрывов. Несколько ракет атаковали Днепр.

В городе зафиксировали попадания и пожары после атаки РФ. Повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.