Ночью РФ атаковала большой областной центр: травмированы дети, есть разрушения (фото)
Россияне ночью атаковали Днепр беспилотниками и ракетами. Раздавались мощные взрывы.
Ночью против 12 февраля российская армия массированно атаковала Днепр. В результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. Травмы получили маленькие дети.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Что известно об атаке
По данным ОВА, в одном из районов города повреждены частные дома и автомобили. Также под прицелом находился и инфраструктурный объект. Случилось несколько возгораний.
В городе получили ранения четыре человека. В частности, дети. Это младенец и 4-летняя девочка.
«Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть», — подчеркнул чиновник.
Фото последствий
Удар по Днепру
Атака на Днепр началась еще накануне вечером. Воздушная тревога продолжалась с 21:38 до 04:53. Русские атаковали город баллистическими ракетами и дронами. Произошла серия мощных взрывов. Несколько ракет атаковали Днепр.
В городе зафиксировали попадания и пожары после атаки РФ. Повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар.