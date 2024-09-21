Ночью РФ атаковала дронами, баллистикой и авиационными ракетами: сколько целей уничтожило ПВО

В ночь на 21 сентября российская армия ударила по Украине 25 средствами воздушного нападения. Россияне атаковали баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также беспилотниками Shahed.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя сбиты пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны", — сообщили военные.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Отмечается, что оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, выпущенными из аннексированного Крыма и Ростовской области, и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, 16 Shahed россияне запустили из Приморско-Ахтарска и Курска.

Как сообщалось, россияне ночью атаковали Украину ракетами и дронами. В ряде регионов были взрывы.

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