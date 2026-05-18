Ночью РФ атаковала дронами одну из областей на западе страны: после взрывов возникли пожары

Дым после взрывов. / © Associated Press

В ночь на понедельник, 18 мая, российские войска атаковали беспилотниками Хмельницкую область. В регионе после мощных взрывов произошли пожары.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Ночью враг атаковал Хмельнитчину беспилотниками. Работали Силы ПВО. Есть ущерб», — сообщил чиновник.

В результате российской атаки на территории предприятий возникли пожары. По данным ОВА, информации о травмированных и погибших не поступало.

Заметим, что после полуночи в нескольких районах Хмельнитчины объявляли воздушную тревогу. В частности, в Хмельницком и Шепетовском районах трижды звучали сирены.

Напомним, этой ночью российская армия совершила массированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил, во время комбинированного удара враг применил 546 средств воздушного нападения. Главными целями стали Днепр и область, а также Одесская область.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 507 целей — четыре ракеты и 503 беспилотника разных типов.

