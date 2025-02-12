Ночью РФ атаковала несколькими типами ракет и беспилотниками: какие цели удалось сбить и где есть "прилеты"

В ночь на 12 февраля военные РФ нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Также россияне атаковали 123 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 дрон.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 08:30 подтверждены избиения "Искандер-М" (ОКР С-400) и беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, 40 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

Военные подчеркивают, что россияне совершили шесть пусков баллистических ракет из Брянской области РФ и один – с территории аннексированного Крыма. Тем временем беспилотники оккупанты запускали из Миллерова, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар дронами и баллистикой. В результате российских обстрелов повреждены многоквартирные дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура.

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