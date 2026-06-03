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Ночью РФ атаковала одну из областей: появились подробности о пострадавших и разрушениях
Враг атаковал Одесщину ночью — атакована гражданская инфраструктура.
В ночь на 3 июня российская армия атаковала беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Есть раненые.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Этой ночью враг снова атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесщины. На месте работают все соответствующие службы», — поинтермовал председатель ОВА.
В результате российской атаки был поврежден грузовой автомобиль и служебное приещение на парковке.
По словам чиновника, двое мужчин, возраст которых 20 и 36 лет, получили травмы. Одного пострадавшего госпитализировали в медучреждение.
Напомним, в ночь на 1 июня Одесса пережила две ночные атаки. В результате ударов повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.
Утром 1 июня русские войска ударили по роддому в Одесской области. Повреждения получили родильное отделение и административные здания одной из больниц. К моменту удара в отделении находились шесть рожениц вместе с новорожденными детьми. Также одна женщина как раз рожала.