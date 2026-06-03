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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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637
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Ночью РФ атаковала одну из областей: появились подробности о пострадавших и разрушениях

Враг атаковал Одесщину ночью — атакована гражданская инфраструктура.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В ночь на 3 июня российская армия атаковала беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Этой ночью враг снова атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесщины. На месте работают все соответствующие службы», — поинтермовал председатель ОВА.

В результате российской атаки был поврежден грузовой автомобиль и служебное приещение на парковке.

По словам чиновника, двое мужчин, возраст которых 20 и 36 лет, получили травмы. Одного пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в ночь на 1 июня Одесса пережила две ночные атаки. В результате ударов повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

Утром 1 июня русские войска ударили по роддому в Одесской области. Повреждения получили родильное отделение и административные здания одной из больниц. К моменту удара в отделении находились шесть рожениц вместе с новорожденными детьми. Также одна женщина как раз рожала.

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Дата публикации
Количество просмотров
637
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