Ночью РФ атаковала Полтавщину: что повреждено

В ночь на 25 января на Полтавщине работали силы противовоздушной обороны. В результате падения обломков зафиксированы повреждения. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Сегодня ночью во время очередной атаки врага в Полтавской области работала ПВО. В Полтавском районе из-за падения обломков была повреждена спортивная площадка и кровля одного из предприятий.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал чиновник.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, РФ атаковала Полтавщину также 11 января.

Так, ночью на 11 декабря российская армия ударила по объектам энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, есть повреждение инфраструктуры.

По данным ОВА, значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.