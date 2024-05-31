Ночью РФ коварно ударила по дому в Харькове ракетами: количество погибших дальше растет

Под завалами могут находиться люди.

В Харькове возросло количество жертв в результате мощных ударов по городу ночью 31 мая. По состоянию на 9:30 известно о пяти погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Количество погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта - пять погибших", - говорится в сообщении чиновника.

Около часа назад Синегубов информировал о четырех жертвах. Сейчас, по его словам, под завалами пятиэтажного жилого дома находятся еще три человека. Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, ночью российские военные мощно атаковали Харьков. В частности, россияне уложили ракетой в жилой дом. Горожане слышали не менее пяти взрывов. Российские оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району.

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