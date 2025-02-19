Ночью РФ мощно ударила баллистикой и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью против среды, 19 февраля, армия Российской Федерации атаковала Украину 167 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также нанесла удары двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумщине. Силы ПВО уничтожили 106 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что подтверждено избиение 106 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Кроме того, 56 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

В Командовании отмечают, что в результате российской атаки беспилотников последствия фиксируют в Одесской, Киевской, Сумской, Черкасской и Запорожье.

Этой ночью россияне запускали БпЛа по направлениям Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарское. Ударившие по Сумской области ракеты Искандер-М/KN-23 летели из Воронежской области.

Как сообщалось, этой ночью Украину атаковали российские ударные беспилотники. В частности, в Киеве произошли сильнейшие взрывы.

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