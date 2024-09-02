Ночью РФ мощно ударила разными ракетами и БпЛА: что удалось сбить силам ПВО

В нескольких областях работала ПВО.
Ночью против 2 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине разными типами ракет и беспилотниками Shahed. Под прицелом находились Киевщина, Сумщина и Харьковщина. Уничтожены девять баллистических и 13 крылатых ракет, а также 29 БпЛА.
Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что оккупанты применили баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности было обнаружено 58 воздушных целей: 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:
- 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей;
- 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;
- четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгоросской области;
- одну ракету неустановленного типа из Белгорской области;
- 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска.
В результате боевой работы были сбиты девять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 13 крылатых ракет Х-101, а также 20
Shahed. Кроме того, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно утрачены, добавили в ПС.
Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.
Как сообщалось, россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В регионе работали силы ПВО, но произошло падение обломков.
Кроме того, РФ атаковала Киев ракетами. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.
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