Ночью РФ нанесла очередной удар по Украине: все дроны уничтожены — Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 16.06.2023 по российскому вторжению.

Начались четыреста семьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине — привлекла 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены противовоздушной обороной.

За прошедшие сутки, враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, что в ночь на 13 июня 2023 года российские кафиры попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки была повреждена пятиэтажка. После попадания произошло возгорание, огонь охватил несколько пролетов. Также попадание было в предприятие с питьевой водой.

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