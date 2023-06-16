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Ночью РФ нанесла очередной удар по Украине: все дроны уничтожены — Генштаб ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Ночью РФ нанесла очередной удар по Украине: все дроны уничтожены — Генштаб ВСУ

Россия снова атаковала Украину ночью иранскими дронами / Фото: ТСН.ua

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 16.06.2023 по российскому вторжению.

Начались четыреста семьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине — привлекла 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены противовоздушной обороной.

За прошедшие сутки, враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, что в ночь на 13 июня 2023 года российские кафиры попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки была повреждена пятиэтажка. После попадания произошло возгорание, огонь охватил несколько пролетов. Также попадание было в предприятие с питьевой водой.

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Дата публикации
Просмотры
224
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