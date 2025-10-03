Ночью РФ нанесла самый большой удар по газовой инфраструктуре: разрушения критические

Нефтегаз. / © УНИАН

Ночью против 3 октября агрессорка Россия осуществила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. Захватчики выпустили десятки ракет и беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаза".

Под прицелом россиян оказались мощности в Харьковской и Полтавской областях. Всего было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 дронов. Удалось сбить только часть воздушных целей.

В компании отмечают, что в результате этой атаки значительное количество объектов газовой инфраструктуры повреждено. В настоящее время идет ликвидация последствий российских ударов.

"Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки, значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений – критические", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Напомним, Минэнерго сообщило, что ночью произошла массированная атака на энергетику Украины. В частности, под ударом находились объекты газотранспортной инфраструктуры в нескольких областях.

Эти данные подтвердили и ПС. Военные отмечают, что основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. В общей сложности россияне запустили ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования – 416 средств. Силы ПВО уничтожили 320 целей.

