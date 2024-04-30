Ночью РФ применила одну ракету Х-59: в ВС ВСУ прокомментировали ситуацию с массированными атаками

В последние дни комбинированных атак враг не наносит.

Ночью 30 апреля враг применил только одну управляемую ракету Х-59. К сожалению, привычно – по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ПС ВСУ Илья Евлаш.

"Однако больше в течение последних дней каких-то массированных пусков ракет и комбинированных атак, или применения большого количества ударных беспилотных летательных аппаратов у нас не отмечается", — сообщил Евлаш.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские кафиры осуществили массированный ракетный обстрел Украины.

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