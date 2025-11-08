Ночью РФ повредила железную дорогу: существенно задерживаются поезда по всей стране (список)

Укрзализныця. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

В субботу, 8 ноября, из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры снова произошли изменения в движении поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Некоторые пригородные рейсы отменили. Задерживаются поезда дальнего сообщения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Задержка поездов дальнего сообщения по состоянию на 8:00:

№ 720 Киев - Харьков: +6:30 час.

№ 22/21 Харьков - Львов: + 2:30 час.

№ 111/112 Львов - Изюм: + 5 час.

№63/64 Львов - Харьков: + 5 час.

№ 103/104 Гусаровка – Львов: +4 час.

№ 17/18 Ужгород - Харьков: +3:40 час.

№ 227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск: +3:30 час.

Для пассажиров поездов №725 Харьков – Киев Интерсити+ будет организована посадка в Полтаве. Пассажиры поезда №720 Киев – Харьков Интерсити+ до конечной станции будут довезены из Полтавы электропоездом.

Из-за последствий вражеских ударов поезд №72/71 Львов - Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.

в УЗ добавили, что в результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, на нескольких станциях отсутствует электроснабжение, есть повреждение контактной сети нескольких участков.

Для продления движения на некоторых участках вывели резервные тепловозы. Сейчас ориентировочные задержки на Полтавщине и Харьковщине 1,5-2 часа, сообщили в Телеграмм-канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Полтавская область

По измененным маршрутам будут курсировать:

№6722 Ромодан – Полтава-Киевская (вместо Ромодан – Полтава-Южная)

№6721 Полтава-Киевская – Ромодан (вместо Полтава-Южная – Ромодан)

Временно не будут курсировать:

№6361 Ромодан – Гребенка

№6522/6521 Гребенка - Нежин

№6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька

№6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная

Харьковская область

Временно не будут курсировать:

№6408 Изюм - Харьков-Левада

№6401 Харьков-Пасс. - Букино

№6701 Харьков-Пасс. – Змиев

№6702 Змиев – Харьков-Пасс.

№6951 Светловодск - Бурты

№6952 Бурты - Светловодск

Днепропетровская область

Временно не будут курсировать:

№6272 Синельниково-1 - Павлоград-1

№6277 Павлоград-1 — Синельниково- 1

Как сообщалось, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов , следующих в Краматорском направлении. Поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково. От временной конечной станции до Краматорска и Славянска будут курсировать автобусные шаттлы.