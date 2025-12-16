Ночью РФ снова терроризировала Одесскую область: произошли "прилеты" и масштабные пожары (фото)

Беспилотник.

Дополнено новыми материалами

В ночь на вторник, 16 декабря, российская армия атаковала беспилотниками Одесскую область. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Россия продолжает терроризировать гражданское население Одесщины. В эту ночь враг атаковал регион несколькими десятками ударных беспилотников», — подчеркнул глава ОВА.

В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар. Кроме того, занялся склад с бытовой техникой (бойлерами и обогревателями). Спасателям удалось спасти находящийся рядом состав логистической кампании.

ФОТО

Ночью РФ атаковала Одесскую область несколькими десятками ударных беспилотников.

Пламя охватило склад с бытовой техникой: бойлерами и обогревателями.

Напомним, ночью и утром на Запорожье утром произошли мощные взрывы. Посреди ночи беспилотники атаковали в городе многоэтажку. Несколько человек пострадали. Кроме того, уже с утра россияне ударили по маршрутке. Mercedes Srpinter частного перевозчика двигался по автодороге, когда россияне атаковали его FPV-дроном.