Ночью РФ ударила авиационными ракетами и "Шахедами": сколько воздушных целей удалось уничтожить

В частности, 30 дронов были локационно потеряны.

Ночью против 11 ноября российские военные атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 74 ударными БпЛА "Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты и 39 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области, а беспилотники – из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орела и Брянска.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, 30 БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины. Также три дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. Дроны заходили в воздушное пространство страны с севера.

Также к утру в РФ в небо взлетела стратегическая авиация. В частности, был отмечен взлет восьми бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Также поднимали МИГи.

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